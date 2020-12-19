نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية السماح بالاستعمال الطارئ للقاح مودرنا، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 75 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.