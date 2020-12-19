جدة - نرمين السيد - وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثانى لقاح تتمّ الموافقة عليه فى الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر-بايونتيك، على أن يُستخدم فى إطار حملة التلقيح الضخمة التى بدأت الاثنين فى البلاد.
وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة فى مكافحة هذه الجائحة".
وجاء فى تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأميركية فى تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاما من العمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.