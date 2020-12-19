موريتانيا: 10 وفيات و241 إصابة بكورونا

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، أن المصالح التابعة لها، سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 241 حالة إصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من البلاد، معظمها في العاصمة نواكشوط.
كما تم تسجيل 54 حالة شفاء من الفيروس، مايرفع حالات التعافي إلى 8426 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد شهر مارس الماضي.
وبحصيلة اليوم ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 12046 حالة، بينها 3356 حالة نشطة، من ضمنها 57 حالة خطيرة.
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