تعرف على قائمة الراحلين عن فريق نادي الهلال السعودي

نادي الهلال السعودي، هو نادي رياضيّ، ثقافي، اجتماعي سعودي أسس عام 1957، مقره في العاصمة السعودية الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، وأعلن الهلال عن قائمة الراحلين عن الفريق وصرح بأسماء لاعبيه مؤخرًا وذلك ما ستتعرفون عليه في مقالنا اليوم، واصل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل العمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي القادم في يناير القادم لعام 2021، ودخل نادي الهلال هذا الموسم الرياضي لعام 2020-2021 بأربع صفقات رسمية وهم: “عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، فواز الطريس، لوسيانو فييتو”، ومن ناحيته أعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص عن قائمة صفقات نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي وأيضًا عن قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم، كما أشار الرخيص في سلسلة تغريدات له عبر صفحته الخاصة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى حسم الهلال، صفقتين جديدتين في الميركاتو الشتوي وهم: أولًا: محمد قاسم، ظهير أيسر نادي الفيصلي.

ثانيًا: عبدالله الحمدان، قلب هجوم نادي الشباب، وكشف الإعلامي الرياضي عن توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع البرازيلي أليكس تيكسيرا جناح نادي جيانغسو الصيني لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وقام الرخيص بتدوين كل تلك الأنباء المتداولة بشأن اقتراب تيكسيرا من الانضمام إلى النصر والذي دخل في إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.

قائمة الراحلين، وأكد سيف الرخيص على أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو صانع ألعاب الهلال، سيكون أول الراحلين عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في خلال فصل الشتاء القادم، ولفت النظر إلى أن نادي الهلال سيقوم بتسجيل تيكسيرا في قائمة الفريق بدلًا من اللاعب جيوفينكو الذي سيودع الفريق قريبًا، وقام الرخيص بالتنويه إلى أن اللاعب السوري عمر خربين مهاجم الهلال أنه سيكون ثاني الراحلين عن قائمة الفريق مؤكدًا على أن الإدارة لم تحسم موقفها النهائي من الصفقة حتى الآن هوية بديله.