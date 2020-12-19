رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع على مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ويُشتبه في أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيب بكوفيد-19 خلال القمة نفسها، مما دفع عددا من القادة الأوروبيين والمسؤولين الفرنسيين إلى بدء فترة حجر.
ونشر ماتوفيتش على فيسبوك صورة لنتائج الفحص الذي أجراه وعلّق عليها قائلا "اليوم، أنا واحد منكم". وأضاف المسؤول البالغ 47 عاما: "عليّ إمضاء عطلة عيد الميلاد وأنا أتلقى المساعدة في مستشفى".
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة وكالة فرانس برس بأن نتيجة فحص ماتوفيتش جاءت إيجابية الخميس، وقد ألغى منذ ذلك الحين كلّ أنشطته. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تمت دعوة جميع الوزراء ووزراء الدولة إلى إجراء فحوص.
وأعلن اثنان منهم مساءً إصابتهما بكوفيد-19، وهما نائبة رئيس الوزراء فيرونيكا ريميسوفا، ووزير الدفاع ياروسلاف ناد. وسجلت سلوفاكيا أكثر من 146 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره، بينها نحو 4 آلاف إصابة الخميس.
وتوفّي ما يزيد عن 1400 شخص من جراء فيروس كورونا في البلد الذي تقطنه 5.4 ملايين نسمة، بينهم 62 الخميس.
وتدخل تدابير جديدة لاحتواء تفشي كوفيد-19 حيز التنفيذ السبت في سلوفاكيا، أبرزها غلق المتاجر غير الضرورية على الساعة الخامسة بعد الظهر.
وأعلنت وزارة الصحة الجمعة أن سلوفاكيا ستتلقى أول شحنة من اللقاح ضد كوفيد-19 في 26 ديسمبر، وأن التطعيم يمكن أن يبدأ في اليوم ذاته أو في اليوم التالي.
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