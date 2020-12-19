ترامب يطمئن هاتفيا على ماكرون : عيد ميلاد سعيد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، فى تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث أمس مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وتمنى الرئيس ترامب للرئيس ماكرون الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أداء واجباته". وأضاف المتحدث أن ترامب تمنى كذلك "عيد ميلاد سعيدا للرئيس ماكرون وعائلته والشعب الفرنسى".

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