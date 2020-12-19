وقال ولد الغزواني، في خطاب بثته الاذاعة الموريتانية اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس تجمع الساحل الأفريقي الذي يضم الى جانب موريتانيا كلا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو والتي تحل في 19 ديسمبر - إن جائحة كورونا، أعاقت تنفيذ الأهداف التي رسمتها المنظمة، وساهمت في هشاشة اقتصادياتها المنهكة أصلا بالديون”.
وأضاف أن “بلدان الساحل، أظهرت صمودا على المضي قدما في مواجهة انعدام الأمن، وإطلاق برامج إصلاع اقتصادي”.مشيرا إلى أنه “بالموازاة مع الجهود الهامة، التي تقوم بها بلدان المجموعة، في مجال التنمية، يجري بالشراكة مع تحالف الساحل، تنفيذ مشاريع إقليمية لتمكين السكان الأكثر هشاشة”.
وقال ولد الغزواني إن قوات الدفاع والأمن الموريتانية تواصل الى جانب القوة المشتركة لدول الساحل وقوات الشركاء الدوليين الحرب على الإرهاب بصرامة وعزيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الموريتاني يدعو إلى الإلغاء الفوري لمديونية دول الساحل الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.