أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم (السبت) تسجيل واحد وسبعين اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية انه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 71 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 53 من المصابين ووفاة 4 أشخاص.

واضاف البيان أن اجمالي الاصابات بلغ 6120 حالة ، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 3771 حالة ، ووصل اجمالي حالات الوفاة الى 215 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مالي: تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.