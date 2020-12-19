إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ويُشتبه فى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أصيب بكوفيد-19 خلال القمة نفسها، مما دفع عددا من القادة الأوروبيين والمسؤولين الفرنسيين إلى بدء فترة حجر. ونشر ماتوفيتش على فيسبوك صورة لنتائج الفحص الذى أجراه وعلّق عليها قائلا "اليوم، أنا واحد منكم". وأضاف المسؤول البالغ 47 عاما: "على إمضاء عطلة عيد الميلاد وأنا أتلقى المساعدة فى مستشفى".

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