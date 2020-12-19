كيف أسجل في تداول الراجحي بالخطوات 1442

في إطار تقديم أقصى درجات الأمان والموثقية والراحة، يتردد كثيرًا سؤال “كيف أسجل في تداول الراجحي في المملكة العربية السعودية؟، وهي من الشركات المالية الرائدة التي تهدف دائمًا إلى تحقيق الرضا التام للعملاء من كل مكان في المملكة، إذ تتيح الشركة الإجابة عن هذا السؤال المتكرر عن طريق عدد من الخطوات الأون لاين، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروعها، ليتمكن بعد ذلك العميل من الاستفادة من الخدمة وبيع وشراء الأسهم عبر مصرف al rajhi محليا وعالميا بالمجان، إذ يمكن التسجيل على الفور واستخدم المحفظة الخاصة عبر التداول.

كيف أسجل في تداول الراجحي 1442

ونجيب من خلال موقعنا الإلكتروني، عن سؤال كيف أسجل في تداول الراجحي 1442هـ؟، خدمة لعملاء مصرف al rajhi الراغبين في معرفة آلية تنفيذ هذه الخدمة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع المصرف، والدخول إلى صفحة التسجيل في الخدمة.

علينا بعد ذلك، كتابة رقم الهوية أو الإقامة.

وفي الخطوة التالية، ندخل رقم العميل أو رقم المحفظة.

كما يجب النقر على التالي.

هنا، ننتقل إلى صفحة تطلب إدخال بعد المعلومات.

ثم نستقبل رسالة عبر الجوال قم لتفعيل الحساب.

بعد ذلك، نقوم بتعيين اسم مستخدم وكلمة سر.

من الضروري أيضًا، إدخال بشكل صحيح وتذكرها لمتابعة عملية التسجيل لاحقا بنجاح.

أخيرًا، جرى تحديد اسم ونوع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للعميل الاستفادة منها في في خصم المبالغ أثناء التداول.

طريقة شراء أسهم من alrajhi

وبعد معرفة كيفية التسجيل في تداول الراجحي الخاصة بالتعامل مع بيع وشراء الأسهم، فإنه من الممكن إجراء عملية شراء عبر مصرف alrajhi بكل سهولة من خلال موقعه الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات الآتية: