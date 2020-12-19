ماريا شارابوفا تعلن زواجها.. وتنشر الصور

أعلنت نجمة كرة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، زواجها من رجل الأعمال البريطاني، ألكسندر جيلكس، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، لتعلن عن ارتباطهما رسميا بعد قصة حب استمرت لفترة.

وعبرت نجمة التنس الروسية (33 عاما)، التي تمتلك أرشيف كبير من البطولات والإنجازات، عن حبها لزوجها البريطاني، بنشر مجموعة من اللقطات التي تجمعهما سوياً وكتبت: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه".

يذكر أن شارابوفا توجت بأولى بطولات الغراند سلام في ويمبلدن عام 2004 وهي لا تزال في عامها السابع عشر، قبل أن تكمل رحلة تلك البطولات وتحرز ألقابها الأربعة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2012.

وفى عام 2016 تم إيقاف ماريا شارابوفا عن اللعب مدة 15 شهرا بعدما أثبتت الفحوصات تعاطيها عقار ميلدونيوم المنشط المحظور.

وبعد انقضاء فترة العقوبة في 2017، حاولت شارابوفا استعادة مكانتها، لكنها وقعت فريسة لعدد من الإصابات، وتراجع ترتيبها عالميا إلى 373، ثم أعلنت اعتزالها بشكل نهائي في فبراير الماضي بسبب إصابة في الكتف.