السعودية : سقوط مقذوف حوثى قرب مستشفى الحرث العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدفاع المدنى السعودى، مساء أمس الجمعة، سقوط مقذوف عسكرى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية بالقرب من مستشفى الحرث العام فى منطقة جازان ، دون وقوع إصابات أو أضرار.





وفى تصريحات صحفية، قال المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدى، إن "الدفاع المدنى تلقى بلاغًا بسقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا من داخل الأراضى اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان"، حسبما نقلت "واس". وأشار المتحدث السعودى إلى أن المقذوفات الثلاثة "أحدها سقط فى أرض فضاء قرب مستشفى الحرث العام، وسقط مقذوفان فى أرض فضاء، ولم ينتج أى إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات".

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