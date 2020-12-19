قتلى وجرحى في انفجار بمستشفى جنوب تركيا

قتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار بمستشفى خاص جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأفادت قناة "سي إن إن ترك" بأن انفجار أسطوانة أكسجين في وحدة العناية المركزة بمستشفى خاص في مدينة غازي عنتاب أسفر عن مقتل 8 مرضى على الأقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 مريضا في مستشفى جامعة سانكو، حيث اندلع حريق بوحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" نتيجة تدفق الأكسجين العالي وتأثر نظام الأكسجين.

وبحسب التقارير، توفي 8 مرضى أعمارهم تتجاوز الـ50 عاما، بينما نقل الـ14 مصاب الآخرين للعلاج في مستشفيات أخرى.

فيما فتحت السلطات التركية تحقيقا طارئا للوقوف على أسباب الحادث.