قتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار بمستشفى خاص جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأفادت قناة "سي إن إن ترك" بأن انفجار أسطوانة أكسجين في وحدة العناية المركزة بمستشفى خاص في مدينة غازي عنتاب أسفر عن مقتل 8 مرضى على الأقل.
وأسفر الحادث عن إصابة 14 مريضا في مستشفى جامعة سانكو، حيث اندلع حريق بوحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" نتيجة تدفق الأكسجين العالي وتأثر نظام الأكسجين.
وبحسب التقارير، توفي 8 مرضى أعمارهم تتجاوز الـ50 عاما، بينما نقل الـ14 مصاب الآخرين للعلاج في مستشفيات أخرى.
فيما فتحت السلطات التركية تحقيقا طارئا للوقوف على أسباب الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى في انفجار بمستشفى جنوب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.