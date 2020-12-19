قرار جديد لترامب ضد موسكو.. واشنطن تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا

أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن واشنطن بصدد اتخاذ قرارات بشأن عمل ممثليها في روسيا، بإغلاق آخر شكل قنصلي لها، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحضر لوقف عمل آخر قنصليتين لها في روسيا.

وقال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قرر إغلاق القنصلية العامة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا وتعليق أنشطة القنصلية العامة في مدينة يكاتيرينبورج في سيبيريا.

وأوضح المصدر أن القرار جرى اتخاذه بالتشاور الوثيق مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان.

ولم يتحدث المصدر عن الدوافع الحقيقة وراء القرار، لكنه أشار إلى أن هذا القرار يأتي بهدف إعادة تنظيم عمل الدبلوماسيين الأمريكيين، وضمن إطار الجهود المستمرة لضمان سلامتهم.

لكن الحقيقة وراء القرار، أشارت إليها الصحافة الأمريكية، حيث سبق أن ذكرت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبرت الكونجرس بتوجهها لوقف عمل القنصليتين ، ردًا منها على قرار السلطات الروسية عام 2017 خفض عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أراضيها.

وتشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترًا في آخر عهد ترامب بعدما كانت في علاقة يغلب عليها الاستقرار خلال السنوات الماضية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روسيا تنتمي إلى قائمة "أعداء" الولايات المتحدة، وهي من وراء الهجوم الإلكتروني عليها.

قال بومبيو: "من عدونا؟، جوابي هو أن هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في تقويض نمط حياتنا وجمهوريتنا ومبادئنا الديمقراطية الأساسية، وروسيا تحديدا ضمن هذه القائمة".

واعتبر بومبيو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يشكل "خطرا حقيقيا على من يحب الحرية"، مضيفا: "أصنف الصين اليوم بالتحدي الذي يشكل خطرا وجوديا في الواقع، لكنني لا أقلل من خطر وجود مئات الرؤوس النووية (لدى روسيا) القادرة على استهداف الولايات المتحدة، وهو خطر هائل بالنسبة لنا.