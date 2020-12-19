قصف تركي مكثف يستهدف 8 قرى في إقليم كردستان

شنت الطائرات والمدفعية التابعة للجيش التركي فجر اليوم السبت، قصفا مزدوجا مكثفا استهدفت به عددا من القرى شمال قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.
واستهدف القصف 8 قرى في بلدتي "باتيفا" و"دركار" شمال قضاء زاخو، ولم تعرف الخسائر الناجمة عن هذا القصف.
وكثفت تركيا مؤخرًا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة أشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
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