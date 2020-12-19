الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.. الصين تقرر تطعيم مجموعات رئيسية بلقاحات كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم "السبت"،عن بدء عملية تلقيح بعض المجموعات الرئيسية بلقاحات "كوفيد-19" أثناء فترة (الشتاء - الربيع).
وقال نائب رئيس اللجنة تسنغ يي شين - في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن الصين ستعطي الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الذين يعملون في مجال النقل في سلسلة التبريد، الرعاية الصحية، عمال الموانيء، مفتشي الجمارك، العاملين في مجال مكافحة الأمراض، العاملين في أسواق المزارعين، أسواق المأكولات البحرية، وموظفي النقل العام.
وأضاف شين أنه في المستقبل، ومع اعتماد اللقاحات وزيادة قدرة الإنتاج والإمدادات، سيتم تعميم أعمال التطعيم بشكل كامل، مع ضمان حصول كل من يستوفي الشروط على التطعيم في الوقت المحدد.
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