عاجل: تقديم موعد إيداع رواتب المتقاعدين ربيع الثاني 1442 وتحديد موعد الصرف للموظفين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر الجاري 2020، حيث أوضحت المؤسسة أن صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين عن شهر ربيع الثاني سيتم تقديمه، وذلك بسبب توافق الموعد المخصص مسبقاً لصرف المعاش مع يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية، جاء ذلك في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف رواتب الموظفين، بالاضافة إلى موعد إيداع رواتب مستفيدي التأهيل الشامل عن شهر ربيع الثاني 1442، وفي موضعنا اليوم نقدم لكم المواعيد الرسمية لصرف رواتب كل من المتقاعدين والموظفين ومستفيدي التأهيل الشامل عن الشهر الحالي فتابعونا.

موعد إيداع رواتب المتقاعدين

من جانبها أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن رواتب المتقاعدين المستحقة عن شهر ربيع الثاني، سوف يتم إيداعها في يوم الخميس بعد المقبل الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020 الموافق التاسع من شهر جمادي الأولى لعام 1442، وبذلك يكون قد تم تقديم موعد صرف المعاش التقاعدي لمدة يوم واحد، بدلاً من يوم الخامس والعشرين من الشهر وهو الموعد الرسمي والمحدد بشكل شهري لإيداع رواتب المتقاعدين؛ بسبب توافق الموعد المخصص مسبقاً لصرف المعاش مع يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية.

موعد إيداع رواتب الموظفين عن شهر ربيع الثاني

أما بالنسبة لرواتب الموظفين والموظفات فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه لن يكون هناك أي تغيير على موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر ربيع الثاني، وأوضحت الوزارة أن رواتب الموظفين سوف يتم إيداعها يوم الأحد بعد القادم السابع والعشرين من ديسمبر 2020 الموافق الثاني عشر من شهر جمادي الأولى لعام 1442، وهو نفس الموعد المحدد مسبقاً من كل شهر ميلادي لصرف رواتب الموظفين.

وتابعت وزارة الموارد البشرية أن هناك فقط تغيير في موعد صرف رواتب مستفيدي التأهيل الشامل عن شهر ربيع الثاني، حيث تقرر أن يتم تقديم موعد إيداع الرواتب الخاصة بهم إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين، وجدير بالذكر أنه سوف يتم إيداع جميع الرواتب سواء الخاصة بالمتقاعدين أو الموظفين أو مستفيدي التأهيل الشامل بدون بدل غلاء المعيشة.