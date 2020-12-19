طريقة عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم والشروط المطلوبة

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أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إمكانية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم إلكترونيا من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، كما أتحت للطرف الآخر المفوض إليه إمكانية قبول هذا الإجراء عبر المنصة نفسها، لتتم العملية بنجاح، وبموافقة الطرفين، إذ يمكن من خلال هذه الخدمة البيع والشراء للمركبة، أو السير بها في جميع مناطق المملكة دون أي مشكلات قانونية أو مساءلة من رجال المرور.طريقة عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم
وفي السطور التالية، نوضح طريقة عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم في المملكة، خدمة لجميع الوافدين الراغبين في معرفة آلية تنفيذ هذه الخدمة بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- بداية، يجب الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
- ثمّ إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة.
- يلي ذلك، إدخال المرور المؤقتة التي وصلتنا على الهاتف الجوال.
- ونختار بعد ذلك خيار التفويض، وننقر على الخدمات التي نريد إنجازها.
- هنا، تظهر صفحة بها بعض الشروط، ثم ننقر على “استمرار” في حالة الموافقة عليها.
- ننتقل بعد ذلك، إلى صفحة بها تفاصيل المركبات التي يملكها الشخص صاحب الحساب.
- علينا بعد ذلك، اختيار المركبة التي نريدها، وندخل رقم الإقامة أو رقم السجل المدني.
- كما يجب أن ننقر على إرسال، لظهور اسم المفوض ورقم جواله.
- في الخطوة التالية، ندخل تاريخ بدء وانتهاء العملية، وننقر على إرسال، لتظهر رسالة تفيد بنجاح العملية.
- أخيرًا، يجب أن يوافق الشخص الآخر على هذه العملية، لتمم من خلال الطرفين.
للحصول على قبول طلب التفويض الخاص بقيادة المركبة في السعودية علينا تتبع الخطوات التالية:-
- علينا في البداية، الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت.
- ثمّ ندخل اسم المستخدم وكلمة السر.
- وندخل كلمة السر المؤقتة التي وصلت في رسالة على الجوال.
- علينا بعد ذلك، النقر على الخدمات الإلكترونية، وننقر على المرور.
- كما يجب أن نختار طلبات الخدمة التي نريد إنجازها.
- نقبل بعد ذلك الطلب، لتظهر جميع البيانات الخاصة به.
- أخيرًا، يمكننا النقر على طباعة.
حددت إدارة المرور السعودي بعض الشروط لإنجاز خدمة التفويض في المركبات وهي:-
- بداية، لا يمكن عمل تفويض للمقيمين خارج المملكة.
- لا يمكن، أيضًا، عمل التفويض في حالة وجود مخالفات مرورية.
- كما لا يمكن إضافة أكثر من مستخدم لكل سيارة و3 تفويض.
- يجب أن يمتلك المفوض والمفوض له حساب في أبشر.
- من الشروط أيضًا، امتلاك المُفَوَّض له رخصة قيادة سارية الصلاحية.
- ومن الشروط، كذلك، أنه لا يمكن إجراء هذه الخدمة في حالة كانت الرخصة منتهية.
- أخيرًا، يجب أن تكون استمارة المركبة والتأمين ساري الصلاحية.
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