طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وإصدارها 1442 عبر موقع الهيئة “إصدار فوري”

ننشر طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص الإلكترونية tpl.etec.gov.sa الرسمي، حيث بدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب في إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبارات قياس كفايات القسم العام والتخصصي بشكل فوري عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني عن طريق الربط المتكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل (نظام نور -نظام فارس – قناة التكامل الحكومية – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي).

وقد أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بنظام الرخصة المهنية وأوضحت الاختبارات المهنية التي تقوم على معايير مهنية تربوية وتخصصية لقياس القدرات التربوية والتخصصية لديهم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، ورابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442

الرخصة المهنية هي وثيقة يتم إصدارها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة من جانبها، ويكون الحاصل على هذه الرخصة مؤهلاً للعمل في مهنة التعليم وفق مستويات ومدة زمنية محددة، وتعتبر الرخصة المهنية للمعلمين إحدى المتطلبات للحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

ويتم التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين من خلال عدداً من الخطوات اليسيرة، ولكن يجب العلم أن هناك فارق بين ما إذا كان المتقدم مجتازاً اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات من عدمه، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال التالي:

الدخول إلى “موقع الهيئة “نظام الرخص” باتباع الرابط الرسمي التالي ( tpl.etec.gov.sa ).

). الدخول ببيانات المستخدم في نظام ابشر عبر منصة النفاذ الوطني الموحد (اسم المستخدم – كلمة المرور).

تعبئة كلمة المرور المؤقتة المرسلة على الهاتف الجوال المسجل ثم “متابعة”

يتم الدخول على نظام الرخص من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

التأكد من البيانات المسجلة وإكمال البيانات الناقصة ثم “إرسال”.

في حال كنت مجتازاً لاختبار الكفايات، فعليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم النقر على أيقونة “إصدار”.

كما يمكنك الضغط على أيقونة “الرخص المهنية” للتعرف على ما إذا كان قد تم إصدارها من عدمه، وفي حال عد الإصدار، قم بالضغط على “إصدار” مباشرةً.

قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها، ثم النقر على “متابعة”.

سيتم عرض المعلومات الشخصية والمهنية، م بالنقر على “أنت مؤهل للحصول على رخصة معلم وفق البيانات المتاحة” ثم متابعة.

سيتم التحويل إلى صفحة “معلومات الدفع، وسيتم تسديد رسوم الرخصة المهنية “100 ريال سعودي” عن طريق بطاقة مدى أو الفيزا أو ماستر كارد.

قم بتعبئة بيانات البطاقة (رقم البطاقة – اسم حامل البطاقة – تاريخ الانتهاء – رمز البطاقة)، ثم النقر على “دفع”.

أما في حال كنت غير مجتازاً لاختبارات كفايات، فيتم عرض الرسالة التالية (أنت غير مؤهل لإصدار الرخصة المهنية)، وهنا يجب التسجيل في الرخصة المهنية وفق المواعيد المحددة رسمياً من جانب الهيئة.

يتم التسجيل في الرخصة المهنية من خلال أيقونة “الاختبارات”.

ثم اختيار الاختبار العام أو التخصصي وفق الموعد المحدد للتسجيل.

رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

فيديو شرح طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 للتعرف على طريقة إصدار الرخصة المهنية من خلال التالي:

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

يتم تطبيق ضوابط إصدار الرخصة المهنية على من يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس” فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو من يزاول مهنة التعليم عند تطبيق اللائحة وهو يحمل مؤهل دون الجامعي، كما تنطبق على من سيتقدمون للالتحاق بمهنة معلم في المستقبل بمراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية وفق شروط التعيين الواردة في اللوائح والأنظمة.

ويمكنكم التعرف على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال الفيديو التالي:

وتمر عملية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بعدد من المراحل التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

التسجيل في نظام الرخص المهنية للمعلمين.

التأكد من البيانات الشخصية.

دفع رسوم الإصدار.

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

يتم التسجيل في نظام الرخص من خلال موقع tpl.etec.gov.sa الإلكتروني.

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1442

تم تقسيم مراحل التسجيل في نظام الرخص المهنية لـ6 مراحل من قبل الهيئة تبدأ بتفعيل نظام الرخص “إصدار فوري”، وتنتهي بإطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل من خلال التالي: