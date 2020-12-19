“ظهرت الآن” رابط نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني PDF لدخول الجامعات العراقية

نتائج القبول المركزي 2020 نعرضها لكم حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة بوزيرها الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب نتائج القبول المركزي للعام الحالي 2020 بالرقم الامتحاني وذلك خلال مؤتمر خاص بإعلان النتائج والإحصائيات المتعلقة بأعداد الطلاب المتقدمين للمشاركة في الامتحانات الوزارية في كافة فروع الدراسة الإعدادية، الأحيائي والتطبيقي والأدبي، حيث بلغ عدد المقبولين من خريجي الفرع التطبيقي حوالي (36123) طالبا وطالبة، وبلغ عدد المقبولين من الفرع الأدبي ما يقارب (64030) طالبا وطالبة.

بالإضافة إلى إعلان الحدود الدنيا والمعدلات اللازمة للقبول في التخصصات الجامعية المختلفة والمعاهد التعليمية حسب احتياج كل مؤسسة، فبلغ الحد الأدنى لكلية الطب البشري (99.6%)، وكلية طب الأسنان (98.8%)، (98.5%) لكليات الصيدلة والتصنيع الدوائي، وبين الوزير في إعلانه عن نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني أن عدد الطلاب المقبولين إناثا وذكورا بعد خطة القبول المركزي الموسعة لأهم التخصصات مرتفعة الطلب كانت (1836) طالبة وطالب في التخصصات المتعلقة بالتقنيات الطبية، و(2925) للتمريض و(22393) للهندسة و(25200) للعلوم و(52641) للتربية والتربية الأساسية و(4474) لتخصص القانون و(18842) طالبا لكليات الإدارة والاقتصاد و(16921) مستجد للمعاهد الطبية و(17105) للمعاهد التكنولوجية.

إعلان نتائج القبول المركزي 2020

وقد سبق ذلك الإعلان عن صدور نتائج القبول المركزي على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة على الشبكة العنكبوتية، وتعد هذه الخطة الأولى لتفعيل عملية التعلم عن بعد، حيث من المفترض أن تعتمد الوزارة في الفترة الحالية لهذا العام نظام الأون لاين، و دعم نظام التعليم عن بعد، حرصا من الدولة على الحفاظ على صحة الطلاب في المقام الأول، والتقليل من التجمعات والتجمهر في المؤسسات التعليمية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث قامت بإنشاء الكثير من المنصات التعليمية المدارة إلكترونيا، والخاصة بفئة التعليم الجامعي، وذلك في العديد من الجامعات العراقية، ومن أشهر الجامعات تفعيلا لنظام المنصات التعليمية التفاعلية عن بعد، جامعة بغداد، حيث سيتم انطلاق العمل به رسميا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتحديدا بعد الإعلان عن نتائج القبول المركزي لهذا العام.

رابط نتائج القبول المركزي 2021 PDF

وفي هذا المقال سنوفر لكم نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني وكذلك روابط مباشرة للوصول إلى نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2020 في جمهورية العراق، ورابط الحصول على قوائم نتائج القبول المركزي بصيغة pdf، ليتمكن الطالب من معرفة الجامعات التي تأهل للالتحاق بها، ومن ثم استكمال البيانات وإجراءات القبول المركزي حيث يمكنكم الدخول على رابط نتائج القبول المركزي 2020 PDF ومعرفة الأسماء بالتفصيل من خلال قوائم الكشوفات التي يتم عرضها عليكم.

نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا

كما يكنكم التعرف على نتائج القبول المركزي من خلال موقع نتائجنا وذلك لمختف الإدارات التعليمية في العراق، حيث يعرض الموقع نتائج القبول المركزي 2020 في كشوفات منتظمة.

الدخول على رابط موقع القبول المركزي الموجود أعلاه.

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نتائج القبو المركزي 2020 بالرقم الامتحاني