البحرين: تنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض يعزز مواجهة ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أنه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق فى الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، بالجهود المخلصة التى بذلتها المملكة العربية السعودية فى هذا الخصوص بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوهت الوزارة بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمنى، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكرى، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا لليمن وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار فى كافة أرجاء البلاد.