جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، إحباط هجوم شنته حركة طالبان فى ولاية هلمند جنوبى أفغانستان، مؤكدة مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين من عناصر الحركة الإرهابية بعد إحباط الهجوم.





وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت الأسبوع الماضى، مقتل 90 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان، بعدما تصدت لهجمات شنتها طالبان فى مناطق بانجواى وخيراى وأرجانداب ومايواند بإقليم قندهار. وتتصاعد أعمال العنف فى كافة أنحاء أفغانستان على الرغم من استئناف محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتشددة، وسقط 15 قتيلاً على الأقل من المدنيين، وأصيب نحو 20 آخرون جراء انفجار بولاية غزنى شرقى أفغانستان، أمس الجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفغانستان : مقتل 10 من طالبان بعد إحباط هجوم للحركة جنوب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.