وزير الخارجية الأمريكى يتهم روسيا بشن هجمات إليكترونية

وقال بومبيو لبرنامج "ذى مارك ليفين شو" الجمعة: "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.
ويأتى ذلك بعد إعلان رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، أن حملة القرصنة المشتبه فى أنها روسية، والتى تتعرض لها الحكومة الأمريكية، ركزت على أكثر من 40 مؤسسة.
وقد بدأت الحملة، التى يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها من عمل المخابرات الروسية، فى شهر مارس على الأقل، لكنها اكتشفت الأسبوع الماضى فقط، وشملت العديد من الوكالات الفيدرالية.
وكشف بيان أصدرته وكالات أمريكية متعددة، أن حملة الاختراق لا تزال "مستمرة"، ما يترك المجال مفتوحا أمام احتمال تزايد عدد المؤسسات التى تعرضت للاختراق، ومدى الأضرار التى تكبدتها.
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