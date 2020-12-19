4 صواريخ تستهدف قاعدة جوية لأمريكا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية فى أفغانستان، قالت وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم إقليم باروان، إنه تم إطلاق الصواريخ على قاعدة باجرام من منطقة قلندر خيل بإقليم باروان.
وأشار عبد الشكور قدوسى، حاكم منطقة باجرام، إلى وقوع الحادث فى حوالى الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلى، موضحًا أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بى. إم ـ 12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل.
وأضاف قدوسى، أنه تم إطلاق 4 من الصواريخ، وإبطال مفعول 6 آخرين على يد الشرطة، إلا أنه لم تتوفر أى تفاصيل بشأن الهجوم الصاروخى الذى تعرضت له المنطقة.
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