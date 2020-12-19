تجنبًا لإغلاق الحكومة.. ترامب يقر تمديدًا مؤقتًا للإنفاق الاتحادى

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، على مشروع قانون بتمديد مؤقت للإنفاق الاتحادى بعدما أقره الكونجرس، لمدة يومين، تجنبًا لإغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليلة الأحد.





ويأتى التمديد فى ظل مساعى المشرعين الأمريكيين للاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا، بقيمة 900 مليار دولار، ومشروع آخر للإنفاق الحكومى حتى سبتمبر 2021، بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وقبل إقرار مشروع الإنفاق المؤقت، قال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: "أعتقد أن جميع الأطراف تشعر بأننا نحرز تقدمًا جيدًا فى مشروع الإنقاذ الذى سيمضى جنبًا إلى جنب مع إجراء المخصصات السنوية"، حسبما نقلت "رويترز".

وقال البيت الأبيض إن "ترامب وقع على التشريع ليصبح قانونًا مساء الجمعة".

وتسبب خلاف شديد على الإنفاق قبل عامين، فى وقف الأنشطة الحكومية 35 يومًا، كانت الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة.