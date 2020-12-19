سقوط 4 صواريخ على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية بأفغانستان

أعلن مسئولون أفغان سقوط 4 صواريخ على قاعدة باجرام، وهي قاعدة جوية رئيسية أمريكية في أفغانستان، صباح اليوم، السبت، مشيرين إلى عدم وقوع خسائر محتملة جراء الهجوم.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم "باروان"، قولها إنه تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" الجوية من منطقة "قلندرخيل" بإقليم باروان.
من جهته، صرح عبد الشكور قدوسي، المتحدث باسم حاكم مديرية "باجرام" الواقعة في إقليم باروان، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، مضيفا أن 10 صواريخ من طراز (بي إم-12) تم وضعها على شاحنة صغيرة في منطقة "قلندرخيل"، حيث تم إطلاق 4 منها على القاعدة وتمكنت الشرطة الأفغانية من إحباط 6 آخرين.
وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تفاصيل بشأن وقوع أي أضرار محتملة للقاعدة من جراء الهجوم بالصواريخ.
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