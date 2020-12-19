اجتماع فلسطيني أردني مصري لمناقشة قضايا إقليمية هامة

يناقش اجتماع فلسطيني أردني مصري اليوم، السبت، القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. ويضم الاجتماع المزمع عقده وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين، أيمن الصفدي. وسيعقد الاجتماع في قصر التحرير بالخارجية المصرية، وستعقد جلسة مباحثات بين وزراء الخارجية الثلاثة حول آخر التطورات في المنطقة، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بينهم للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

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