الصين تستعد لحملة تطعيم كبرى ضد فيروس كورونا

أعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

قال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا، إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".

وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.

وأنتجت الصين لقاح سينوفار إضافة إلى لقاحات أخرى، كما تسعى لجلب عقارات أخرى من الخارج لتنويع حصيلتها الدوائية المضادة للوباء.

وسبق إن أعلن أحد أعضاء الفريق الذي شكلته منظمة الصحة العالمية بهدف تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد أن الخبراء يخططون لزيارة معقل الوباء، مدينة ووهان الصينية، قريبا.

وأكد عالم البيولوجيا في معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، فابيان لينديرتز،أن الفريق الصغير المؤلف من عشرة خبراء قد بدأ مشاورات مع العلماء والخبراء في الصين تمهيدا لزيارة البلاد الشهر القادم، مشيرا إلى أن الزيارة التي ستستغرق أربعة-خمسة أسابيع ستنطلق على الأرجح من ووهان، حيث تم رصد الفيروس المستجد لأول مرة هناك.

وسيركز الخبراء من منظمة الصحة العالمية على جمع وتحليل العينات والبيانات الطبية في الصين، في محاولة لتحديد كيفية انتقال العدوى المفترض لأول مرة من الحيوانات إلى البشر.

وأوضح لينديرتز أن الخبراء الدوليين سيدرسون العينات الطبية القديمة للكشف عما إذا كان كورونا قد تفشى في فترة ما قبل رصد أول إصابة معروفة به، مضيفا أن ذلك قد يساعد المحققين في الكشف عما إذا كانت جذور الجائحة تعود إلى ووهان أو أي مدينة أخرى.