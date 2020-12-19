أسعار الذهب والعملات في مصر في البنك الاهلي المصري اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم السبت ارتفاعاً طفيف وفقاً التعاملات في الأسواق المحلية المصرية، شهدت صعوداً ملحوظ لليوم الرابع على التوالي حيث زاد الجرام 4 جنيهات مرة واحدة خلال تعاملات اليوم السبت، وتشير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ان من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الاسبوع الحالي، واستقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري وسوف نتعرف على أسعار الذهب والعملات أمام الجنيه المصري في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

سوف نتعرف على اسعار الذهب بدون مصنعية وهي كالتالي:-

بلغ عيار 24 من الذهب 939 جنيه للجرام.

بلغ عيار 21 من الذهب 823 جنيه للجرام.

بلغ عيار 18 من الذهب 705 جنيه للجرام.

بلغ عيار 14 من الذهب 548 جنيه للجرام.

بلغ الجنيه الذهب حوالى 6576 جنيه.

السعر بالمصنعية وقيمة الدمغة

سوف نتعرف على أسعار الذهب الرسمية بعد إضافة 24 و60 قيمة المصنعية والدمغة كالتالي:-

يبلغ عيار 24 من الذهب حوالي 1023 جنيه للجرام.

يبلغ عيار 21 من الذهب حوالي 882 جنيه للجرام.

يبلغ عيار 18 من الذهب حوالي 765 جنيه للجرام.

يبلغ عيار 14 من الذهب حوالي 608 جنيه للجرام.

أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

استقرار الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر لعدم وجود تعاملات في البنوك يومي الجمعة والسبت حيث استقر سعر الشراء في البنك الاهلي 15.64 جنيه وسعر البيع 15.74جنيه.

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري، جنيه 19.06 لسعر الشراء و 19.29جنيه لسعر البيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني في البنك الاهلي المصري حوالي 21.10 جنيه لسعر الشراء، و 21.44 جنيه لسعر البيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري 4.08 جنيه لسعر الشراء، و 4.19 جنيه لسعر البيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري حوالي 48.75 جنيه لسعر الشراء، و 51.81 جنيه لسعر البيع.