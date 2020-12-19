توقعات طقس اليوم السبت لمحافظات ومدن وعواصم الجمهورية

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تشهد هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، توقع طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة، وقامت هيئة الأرصاد توقعات الطقس أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ورياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة، وأعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تواجه شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض المناطق الساحلية الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية،وتتوقع الأرصاد أيضاً أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.توقعات درجات الحرارة اليوم السبت
تنبؤ الارصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم وهي كالتالي:
القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
توقعات درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهى كالآتى:
- شبين الكوم درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- طنطا درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- دمنهور درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- بلطيم درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السلوم درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.
- سيوة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10 درجة.
- بورسعيد درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.
- دمياط درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- الزقازيق درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- السويس درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- العريش درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.
- رفح درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.
- رأس سدر درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- نخل درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 4 درجة.
- نويبع درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.
- شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
- الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- مرسى علم درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
- بنى سويف درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
- المنيا درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة.
- أسيوط درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجة.
- الأقصر درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.
- أبوسمبل درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.
- الوادى الجديد درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجة.
- شلاتين درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.
- حلايب درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.
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