توقعات طقس اليوم السبت لمحافظات ومدن وعواصم الجمهورية

تشهد هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، توقع طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة، وقامت هيئة الأرصاد توقعات الطقس أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ورياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة، وأعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تواجه شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض المناطق الساحلية الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية،وتتوقع الأرصاد أيضاً أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

توقعات درجات الحرارة اليوم السبت

تنبؤ الارصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم وهي كالتالي:

القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

توقعات درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهى كالآتى: