استمارة الإعدادية 2021/2020 وطريقة الحصول على كود الطالب من ماكينة فوري

استمارة الإعدادية 2021 الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، من أكثر ما يتم البحث عنه من جانب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية خصوصا العام الحالي، فقد أصدر وزير التربية والتعليم تعليماته بخصوص ذلك الأمر بأنه على ولي أمر الطلاب دفع المصروفات المدرسية ومصروفات الاستمارة والتوجه بهم إلى إدارة المدرسة حتى يقوم الطالب بكتابه الاستمارة وملء البيانات الخاصة به، ولكن لابد من وجود استمارة إلكترونية تحفظ لدى الإدارة تعليمية ويقوم بملء طالب الشهادة الإعدادية كل البيانات الخاصة به ورفع صورته على الاستمارة ثم طباعتها والتوجه بها إلى المدرسة مع باقي الأوراق المطلوبة منه من وصل مصروفات ووصل الاستمارة وصور الطالب الشخصية وصورة من شهادة الميلاد، ولكن الطلبة في حيرة من طريقة كتابة الاستمارة الإلكترونية وسوف نوفر لكم طريقة بسيطة لمعرفة كود الطالب لملء الاستمارة وطباعتها.

استمارة الإعدادية 2020/2021 الإلكترونية وكود الطالب

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار لها يفيد بأن على الطلاب التوجه إلى موقع مايكروسفت لعمل حساب موحد مدرسي للطالب، حتى يتمكن من خلاله في الدخول على موقع الاستمارة وتسجيل بياناته ثم طباعتها وعمل حساب موحد للطالب يتطلب المثول إلى عدة خطوات تتمثل في الأتي:

أولا الدخول على موقع الحساب الموحد المدرسي للطالب. ثم الضغط على حساب الطالب. ثم إدخال الرقم القومي للطالب في الخانة الأولى. ثم تدوين كود الطالب الخاص به الذي تم من خلاله إرسال الأبحاث العام الماضي. في حالة عدم توفر كود الطالب لديكم يمكنك اتباع خطوات بنهاية المقال للحصول عليه. ثم سيطلب منك إدخال جيميل إلكتروني خاص بك وتأكيده مرتين حتى يظهر لك بيانات الحساب المدرسي. بعد ذلك ستنتقل بك الصفحة إلى ظهور بيانات الحساب الخاص بالطالب وكلمة المرور. سيطلب منك إدخالهم مرة أخرى حتى يتم تسجيل الدخول وتثبيت الحساب.

ثم نأتي لخطوة استمارة الإعدادية والقيام بالدخول على موقع استمارة إلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية. سيطلب منك إدخال الإيميل بحساب موحد وكلمة المرور. ثم تظهر أمامك استمارة باسم الطالب وبها خانات فارغة يجب ملئها من أسم الأب ومهنته. ثم رفع صورة الطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6. ثم الضغط على إيقونة حفظ الاستمارة وعند طبعتها الضغط على اعتماد الاستمارة. يجب التأكد من أن بيانات الطالب كلها سليمة لان اعتماد الاستمارة لن يتمكن الطالب من تعديل بها مرة ثانية.

خطوات تسجيل بيانات الطالب على موقع استمارة الشهادة الإعداديةكود الطالب لعمل استمارة الإعدادية

كود الطالب هو كود قامت الوزارة بتوفيره للطلاب عن طريق رابط مباشر يقوم الطالب بتدوين رقمه القومي عليه، وباقي بياناته ويظهر من خلاله كود الطالب، وتم من خلاله إرسال الأبحاث الخاصة بالطلاب عن طريقه العام الماضي، وأما في حالة عدم توفر الكود يمكن لولي الأمر التوجه إلى أقرب مكتب بريد وطلب من الموظف التأكد من دفع المصروفات بشهادة ميلاد الطالب وبطاقة ولي الأمر فسيظهر أمام الموظف الكود الخاص بالطالب يمكن كتابته وعمل استمارة الإعدادية بالخطوات السابقة، أو من ماكينة فوري يظهر بها أيضا كود الطالب على شاشة الماكينة.