للحد من تفشي كورونا.. التسوق على أساس الجنس

قال وزير الصحة في بنما، لويس سوكريه، السبت، إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وتشبه هذه القيود تلك التي فرضتها الدولة في أكثر المناطق تضررا من وباء كورونا في يونيو.
وذكر سوكريه في بيان عبر التلفزيون: "بدءا من الاثنين 21 من ديسمبر، وعملا على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس الجنس".
وسيفرض حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.
وسجلت السلطات الصحية في بنما، الخميس، 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.
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