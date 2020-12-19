مقتل 8 فى حريق بوحدة لرعاية مرضى كورونا فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لمكتب محافظ إقليم غازى عنتاب، إن "الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعى"، مضيفًا أنه تم نقل 11 مريضًا آخر كانوا يتلقون العلاج فى الوحدة إلى مستشفيات قريبة، حسبما نقلت "رويترز".

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