ألمانيا: 31 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم السبت، تسجيل 31.300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك استنادًا لبيانات الإدارات المحلية.





وكانت إصابات الوباء بلغت ذروتها فى ألمانيا، أمس الجمعة، بعد تسجيل 33.777 إصابة جديدة، من بينها 3500 حالة سجلتها البلاد يوم الخميس. وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالى إصابات كورونا فى ألمانيا إلى 1.471.238 حالة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 25.640 حالة، بينها 702 وفاة تم تسجيلها أمس الجمعة. بينما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا مليون و85 ألفاً و500 شخص.

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