عاجل.. إثيوبيا : اعتقال أحد قادة جبهة تحرير تيجراى بمخيم للاجئين

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الإثيوبية رصدت 260 ألف دولار أمريكى مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن مكان زعماء قوات جبهة تحرير تيجراى الفارين فى شمال البلاد، وذلك فى أعقاب انتهاء الحرب التى شنها الجيش الإثيوبى ضد إقليم تيجراى فى 4 نوفمبر الماضى.

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