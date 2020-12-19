مصرع 8 أشخاص في حريق بوحدة عناية مركزة لحالات كورونا بـ تركيا‎

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت، بنشوب حريق بإحدى وحدات العناية المركزة الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فى تركيا ما أسفر عن سقوط 8 قتلي.
وتسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بمقتل 8 أشخاص، بحسب ما ذكر مكتب محافظ الإقليم، اليوم السبت.
وقال المكتب في بيان إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفًا أنه تم نقل 11 مريضًا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.
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