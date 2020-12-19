إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة تيجراي | تفاصيل

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، اعتقال أحد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي بمخيم للاجئين. ورصدت الحكومة الإثيوبية مكافأة قدرها 10 ملايين بر إثيوبي (260 ألف دولار أمريكي)، لمن يدلي بمعلومات حول زعماء جبهة تحرير تيجراي الهاربين. وقالت فرقة العمل الحكومية بشأن أزمة تيجراي عبر حسابها على موقع "تويتر" إن المكافأة سيتم منحها لأي شخص يقدم مساعدة للقبض على قادة جبهة تحرير تيجراي، وفقًا لوكالة "رويترز".

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