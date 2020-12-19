نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط صواريخ على قاعدة باجرام الأمريكية في أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم حاكم مقاطعة باروان الأفغانية، صباح السبت، سقوط عدة صواريخ على قاعدة باجرام الجوية التابعة للقوات الأمريكية، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار، حسبما أفاد المتحدث باسم حاكم المقاطعة.

وبحسب المتحدث باسم حاكم المقاطعة، وحيد شاهكار، خطط متمردون لإطلاق 12 صاروخا على القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من إطلاق سوى خمسة صواريخ.

وأطلقت الصواريخ من منطقة قلندرخيل في محافظة باروان، ووقع الحادث حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي للمنطقة، صباح اليوم السبت.

وأوضح شاهكار، أن "10 صواريخ من نوع BM-12، كانت منصوبة على شاحنة، أطلقت خمسة صواريخ، لكن الشرطة أحبطت إطلاق الصواريخ الأخرى.