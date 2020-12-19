الان شروط وطريقه التقديم وظائف الجوازات بالسعودية 1442

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوظائف الجديدة من خلال منصة أبشر الإلكترونية المتخصص بالقيام بنشر الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما أنها وضعت بعض الشروط لتقديم في وظائف الجوازات التي قامت بالإعلان عنها بصباح اليوم، ويتم التسجيل بها من خلال رابط مباشر للتقديم، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

صرحت وزارة الداخلية عن الوظائف المتاحة ويجب على المتقدم أن يتوافر به بعض الشروط:

على أن يكون حاصل لشهادة الثانوية العامة أو ما يشابه ذلك.

يجب أن يكون منشأ ومقيم وحامل للجنسية السعودية.

أن يتسم المتقدمين بحسن سير وسلوك، ولن يكون قد سبق له الحكم عليه بأي شبه جنائية بقضايا مخلة بالشرف أو متعلقة بالأدب والأمانة.

لا يسبق له التعيين بأي جهات عسكرية قبل ذلك.

يحمل بطاقة وطنية سارية.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات البدنية وأيضاً يجتاز الكشف الطبي قبل أن يتم قبوله بالوظيفة.

يتمكن المواطنين من تقديم أوراقهم من بين الوظائف المتاحة بالجوازات في السعودية، وهذا عبر منصة أبشر الإلكترونية في شبكة الانترنت.

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن اتاحت وظائف متعددة لمواطنين المملكة ومن يحمل وظيفة جندي أول سواء للنساء أو الرجال، ويتمكنوا من التقديم على جميع الوظائف المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال شبكة الانترنت.