واشنطن تقرر إغلاق قنصليتيها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "سى إن إن"، أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترامب إشعارًا إلى الكونجرس، أمس الجمعة، قالت فيه إنها تعتزم "اتخاذ هذه الخطوات ردًا على التحديات المستمرة للتوظيف بالبعثة الأمريكية فى روسيا فى أعقاب الحد الأقصى لعدد الأفراد لعام 2017، الذى فرضته روسيا بشأن البعثة الأمريكية، والمأزق الناتج مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية هذه الإجراءات، معللاً بأنها لضمان سلامة البعثة الأمريكية فى روسيا، وقال إنه "بالتشاور الوثيق مع السفير جون سوليفان فى روسيا، قرر وزير الخارجية مايك بومبيو إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة فى فلاديفوستوك وتعليق العمليات فى القنصلية العامة للولايات المتحدة فى يكاترينبرج كجزء من جهودنا الجارية لضمان الأمن والسلامة لعمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى الاتحاد الروسى".
وبعد إغلاق القنصليتين، سيتبقى موقعًا دبلوماسيًا واحدًا فقط للولايات المتحدة فى روسيا، وهوالسفارة الأمريكية فى موسكو، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوترات بين البلدين، وقرب تولى الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن لزمام الحكم.
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