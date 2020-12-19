فريق بايدن يشكو البنتاجون : توقف فجأة عن الإحاطات اليومية

جدة - نرمين السيد - اتهم فريق الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالتوقف فجأة عن إطلاعه على الموقف ووقف تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن القومى للولايات المتحدة.





وأعرب عضو الفريق الانتقالى لبايدن، يوهانس أبراهام، عن "قلقه للإيقاف المفاجئ هذا الأسبوع للتعاون الذى يقتصر أصلا على هذا الملف".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أصدر فيه وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، بيانًا أمس الجمعة، يقول فيه إن الطرفين "اتفقا بشكل مشترك على توقف خلال الأعياد عن تقديم إحاطات، إلا أن أبراهام نفى ذلك، محذرًا من أن "الفشل فى العمل معا يمكن أن يتسبب بتداعيات" بعد تنصيب بايدن فى يناير.

ويأتى تعطل مسار انتقال السلطة فى الولايات المتحدة تزامنًا مع هجوم إلكترونى استهدف البنى التحتية للولايات المتحدة الأمريكية، وسط اتهامات لروسيا بالمسؤولية عن ذلك الهجوم السيبرانى.

واعتبر عضو فريق بايدن الانتقالى أن الهجوم السيبرانى الأخير يمثل مصدرًا لقلق كبير، متعهدًا بأن إدارة بايدن ستواجه الهجمات الإلكترونية بحزم، وقال إن فريق بايدن يأمل وينتظر أن تستأنف وزارة الدفاع الإحاطات دون إبطاء.