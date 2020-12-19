الخارجية الكويتية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة تمهد الطريق لإنهاء الأزمة في اليمن

رحبت دولة الكويت بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في اليمن.
وثمنت الوزارة الكويتية الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأشادت في بيان بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.
كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك وفقا لاتفاق الرياض.
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