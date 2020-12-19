سويسرا توافق على استخدام لقاح فايزر - بيونتيك ضد فيروس كورونا

وافقت سويسرا رسميا على استخدام لقاح "فايزر - بيونتيك" ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتنضم إلى سلسلة من الدول التي تسمح باستخدام اللقاح، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ووافقت السلطات الصحية في سويسرا على استخدام لقاح فازير المضاد لكورونا، بعد إثبات الاختبارات سلامة وفعالية اللقاح.

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، والذي يتمتع بفعالية بنسبة 95%.

كما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا، وبدء عملية التطعيم.

ووافقت المملكة العربية السعودية على تسجيل لقاح "فايزر بيونتيك" ضد فيروس كورونا، معلنة بدء اجراءات استيراد جرعات اللقاح.

وأدى ظهور أعراض مثل "الحساسية" على متلقي لقاح فازير إلى حالة من القلق، حيث يدرس العلماء سبب ظهور تلك العوارض على عدد من الحالات.