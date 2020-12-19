الفرزلي: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل تسلم بايدن مقاليد الرئاسة

قال إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إن تقديم الرئيس ميشال عون مرشحين للحكومة "ليس خرقا للدستور وهو عامل إيجابي من أجل دفع الأمور بالاتجاه الإيجابي"، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف "الفرزلي"، في تصريحات لشبكة "إل بي سي"، أن المبادرة الفرنسية مستمرة وستحظى بدعم أمريكي، متوقعا ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة رسميا.
وأوضح أن دخول البطريرك الماروني الكاردينار مار بشارة بطرس الراعي على الخط وإعطاء قوة دفع حول تشكيل الملف الحكومي هو بهدف تحريك الموضوع بالاتجاه السليم.
وأشار إلى أن دور رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مشجع دائما، وأن العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قائمة ومستمرة، مضيفا "قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة لكنها لا تحتاج إلى تدخل أحد".
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