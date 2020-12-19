نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | الكويت تفتح الرحلات الدولية مع مصر و33 دولة قريبًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتوقع أن تفتح الكويت الرحلات الدولية مع مصر وباقي الدول التي تم حظر السفر منها قبل عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في هذه الدول حيث من المرتقب أن يصدر القرار في غضون الأيام المقبلة على أن يتم التنفيذ الفعلي لرفع حظر السفر اعتبارًا من شهر يناير 2021 .

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإنه من المتوقع أن يتم رفع السفر من مصر إلى الكويت وبدء استقبال الرحلات الدولية من مصر وذلك بالتزامن مع بدء وصول لقاح فيروس كورونا إلى العديد من دول العالم مع استمرار فرض الإجراءات الاحترازية.

شروط السفر الدولي إلى الكويت

وسوف يتم التقيد بعدد من الشروط على القادمين إلى الكويت بعد فتح الرحلات الدولية من بينها ما يلي:

يجب أن يقوم المسافر بعمل فحص فيروس كورونا وتحديدًا فحص PCR أو ما يعرف باسم فحص البرملة الجزيئية. يجب أن يكون تاريخ الفحص سابق للسفر بحد أقصى 48 ساعة. يجب أن يخضع القادم إلى الكويت إلى العزل المنزلي الإجباري لمدة 7 أيام بدلا من 14 يومًا. من المتوقع أن يتم اشتراط حصول المسافرين على لقاح فيروس كورونا في بلدانهم قبل دخول الكويت.

قائمة الدول المحظور سفر مواطنيها إلى الكويت

يذكر أنه في مارس 2020 ومع تزايد موجة فيروس كورونا في العالم قررت الكويت حظر السفر من 31 دولة وفي وقت لاحق تم إضافة 3 دول ليصبح المجموع 34 دولة كما يلي:

قائمة الدول العربية الممنوعة من السفر إلى الكويت

كانت مصر ولبنان والعراق وسوريا من أوائل الدول التي تم حظر السفر منها إلى الكويت وفي وقت لاحق تمت إضافة اليمن.

الدول الممنوع السفر منها إلى الكويت في قارة أسيا :

شملت الدول المحظورة كل من الهند وإيران والصين، وبنغلاديش والفلبين، وسنغافورة ،وسيرلانكا ونيبال وإندونيسيا وباكستان وهونغ كونغ

الدول الممنوع السفر منها إلى الكويت في أمريكا الجنوبية والشمالية

شملت القائمة كل من البرازيل وكولومبيا، والمكسيك وتشيلي وبنما وبير وجمهورية الدومينيكان.

الدول الممنوع السفر منها إلى الكويت في قارة أوروبا

شملت القائمة كلا من أرمينيا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وصربيا ومونتينيغرو وكوسوفو.