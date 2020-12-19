القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم السبت 19-12-2020 محمد صلاح يقود الريدز

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم على النايل سات ، هي ما يبحث عنه الكثير الآن من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم الإنجليزية، وذلك تزامناً مع انطلاق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونختص خلال هذا المقال رصد تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم

قبل أن نرصد لكم القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم على النايل سات ، نبدأ معكم بجلب بعض التفاصيل عن لقاء الريدز اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ليفربول محمد صلاح ورفاقة ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس على ملعبة لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم السبت وهو محتلاً صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما سيدخل فريق كريستال بالاس لقاء اليوم أمام ليفربول وهو متواجداً في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبهذا يكون الفارق بين الفريقين هي 10 نقاط كاملة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت الموافق 19-12-2020 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة ليفربول ضد كريستال بالاس المتوقعة

نشرت عدد من الصحف الرياضية صباح اليوم السبت تشكيلة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد تصدر النجم المصري محمد صلاح تشكيلة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم، كما ظهر تواجد النجم الكبير ساديو ماني ضمن التشكيلة.

المرمى : أليسون بيكر

الدفاع : ترنت ألكساندر أرنولد _ فابينيو _ ماتيب _ روبرتسون

الوسط : فينالدوم _ هندرسون _ كيرتس جونز

الهجوم : محمد صلاح _ ماني _ فيرمينو

قناة Varzish Sport HD – مجاناً على القمر Yahsat 52°E 11785 H 27500

قناة Futbol 2 Ukraine – شيرنج على القمر Eutelsat 9°E 12149 V 27500

قناة BT Sport 2 UK – شيرنج على القمر Astra 28°E 11344 H 27500

قناة Sport TV2 Portugal – شيرنج على القمر Hispasat 30°W 12246 H 27500

قناة Idman TV Azerbaijan – مجانا على القمرAzerSpace 46°E 11175 H 2750

قناة Canal+ Sport 2 HD – شيرنج على القمر HotBird 13°E 11488 H 27500

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم

كشفت بعض المصادر عن قنوات مفتوحة تذيع مباراة ليفربول اليوم مجاناً في الدوري الإنجليزي، وتلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم، يمكنكم اختيار منها ما يُناسبكم وضبط ترددها والاستمتاع بمتابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي.