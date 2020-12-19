منصة open emis الأردنية للكشف عن اختبارات الطلبة 2021

منصة open emis يبحث عنها العديد من الطلاب الأردنيين وكذلك أولياء أمورهم لمعرفة النتيجة النهائية لاختبارات الطلاب حيث قد قام الطلاب بإجراء الاختبارات فى ظروف صعبة لما تشهده البلاد من الجائحة الأخيرة، لذلك وَجب على وزارة التربية والتعليم الأردنية إطلاق منصة open emis ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة دون اللجوء للنزول إلى المدرسة للاستعلام، وتعتبر منصة أوبن ايميس الأردنية واحدة من المنصات الإلكترونية التي تتيح خدمة الإعلان عن نتائج امتحانات طلاب الأردن لعام 2021 إلكترونيا، وذلك لتتجنب ازدحام الطلاب، و تواجدهم معا، وتحافظ على السلامة العامة للمجتمع الأردني، حيث قامت الوزارة بالاتجاه الى التعليم عن بعد لكل المراحل الدراسية من الصف الدراسي الرابع إلى الصف الدراسي الحادي عشر.

نتائج الاختبارات النهائية عبر منصة open emis

بعد إطلاق منصة أوبن أيميس الأردنية قد عملت على استقبال تسجيل جميع الطلاب الأردنيين ، ليقوموا بعمل الامتحانات التقييمية ثم الاختبارات النهائية للطلاب، وبعد أداء الطلاب للاختبارات النهائية فقد حان وقت التعرف على النتيجة الخاصة بالطلاب لجميع المراحل الدراسية، وتُتيح منصة أوبن ايميس الاستعلام عن نتائج الطلاب في الاختبارات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بأن نتيجة الاختبارات ستظهر فقط على المنصات الخاصة بها وهى منصة أوبن ايميس و منصة نور سبيس فهي المنصات الوحيدة التى تقوم بإعلان نتيجة الاختبارات.

بعد دخول الطالب على الرابط الخاص بـ منصة أوبن ايميس يقوم باتباع الخطوات الآتية :

أولا يتوجب على الطالب تسجيل اسم المستخدم الخاص بالطالب

ثم يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور فى المكان المخصص له

على الطالب بعد ذلك اختيار اللغة المناسبة له

ثم يجب أن يقوم الطالب بالنقر على كلمة نتائج الامتحانات

وبعد ذلك يجب تحديد المدنية الخاصة بكل طالب

ثم النقر على كلمة أكاديمي

وبعد ذلك يجب الضغط على كلمة دخول وستظهر النتيجة على الشاشة

كيفية الحصول على نتائج الاختبارات من منصة open emis التعليمية

وبذلك نكون قد أوضحنا طريقة الحصول على نتائج الاختبارات النهائية منصة أوبن ايميس ، ومن خلال موقعنا نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.