تمويل سلفة بدون تحويل الراتب “الشروط والمميزات وكيفية الحصول”

تمويل سلفة بدون تحويل الراتب يتم من خلال منصة سلفة الإلكترونية حيث يستطيع المواطن السعودي التقدم بطلب التمويل من خلال المنصة عبر شبكة الإنترنت بشكل فوري وسريع، ويعتبر تمويل سلفة هو أبسط الحلول في الخروج أزمة مالية قد يتعرض لها أي شخص، ويتميز تمويل منصة سلفة بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، ونقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات الحصول على تمويل شخصي فوري من سلفة وشروط سلفة لإعطاء قرض للعميل بدون وجود كفيل ومميزات منصة سلفة الإلكترونية فتابعونا.

تمويل سلفة بدون تحويل الراتب

يقدم موقع سلفة تمويل سريع فوري إلى المواطنين بالمملكة حيث يستطيع المواطن تسجيل دخول موقع سلفة الإلكتروني للتقديم على سلفة حتي 50000 ريال سعودي بدون إجراءات بنكية معقدة، ويتم تحويل مبلغ التمويل للعميل بشكل فوري وسريع، ويعتبر موقع سلفة هي منصة رسمية معتمد، من مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية، كما تعتبر سلفة أول منصة سعودية مصرح بها تقديم التمويل بالمملكة باستخدام التقنيات حيث تعتمد المنصة على لغة تعلم الآلة وتستخدم لغة تعلم الآلة الحديثة، في إنهاء عملية التمويل وتسعير عملية الائتمان حيث تساعد منصة سلفة المواطنين في تنمية الأعمال والمشاريع الصغيرة للمواطن السعودي أو في إنهاء أزمة مالية طارئة قد يتعرض لها المواطن في أي وقت.

مميزات تمويل موقع سلفة

يتميز تمويل منصة سلفة بسرعة التنفيذ في إيداع مبلغ التمويل في حسابات المستفيدين بعد استيفائهم شروط الحصول على تمويل سلفة مما يسعفهم في حالة احتياجهم لمبلغ التمويل بشكل سريع وفوري، وفيما يلي كافة مميزات تمويل سلفة:

تطبق منصة سلفة مبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية. تحويل فوري وسريع لمبلغ التمويل. إنهاء كافة الإجراءات لإلكترونيا مما يوفر الوقت والجهد على العملاء. يوفر موقع سلفة ملف خاص بكل عميل يتعرف من خلاله بشكل مباشر. يمكن للعميل التقديم على سلفة جديدة ولكن تشترط المنصة أن يكون قد قام بتسديد نصف قيمة السلفة القديمة على مواعيد سداد التمويل والحالة الائتمانية وكيفية جدولة الأقساط. تعطي منصة سلفة للمقترض فترات سداد طويلة المدي. عدم تحويل مرتب المستفيد من التمويل. لا يشترط الموقع تقديم كفيل أو ضامن للحصول على القرض. توفر منصة سلفة للعملاء تسهيلات كبيرة في سداد مبلغ التمويل على دفعات بسيطة.

كيفية الحصول على تمويل سلفة

يعتمد موقع سلفة على تقنية Fintech المالية في تقديم التمويل الشخصي للعملاء، وتوفر هذه التقنية الوقت والجهد على المستفيدين، حيث يستطيع من خلالها العميل في أي مكان من داخل المملكة العربية السعودية طلب التمويل وإجراء كافة عمليات التمويل من الموافقة على الطلب واستلام مبلغ التمويل في أي وقت بشكل فوري وسريع عبر موقع منصة سلفة تسجيل الدخول Sulfa.com وتتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة سلفة الإلكترونية. اضغط على أيقونة طلب التمويل من أعلى الصفحة. إدخال البيانات المطلوبة في كل الحقول الفارغة بدقة. تتطلب هذه الخطوة رفع المستندات المطلوبة في طلب التمويل للتأكد من استيفاء العميل من الشروط المطلوبة. يطلب الموقع منك جدولة المديونية. في الخطوة الأخيرة ينبغي على المستفيد تحديد طريقة تسديد مبلغ التمويل التي تناسبه.

طريقة التسجيل في Sulfa.com

نقدم لكم فيما يلي كيفية التسجيل في منصة سلفني كمستخدم جديد، وينبغي توفر الدقة والصحة في كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة حتي يسهل عليك بعد ذلك إتمام عملية طلب التمويل، وفيما يلي كيفية تسجيل سلفة بالتفصيل:

الولوج إلى رابط موقع سلفة الرسمي. اضغط على أيقونة”تسجيل الدخول” من أعلى يسار الصفحة. أنقر على”أنشاء حساب جديد”. في هذه الخطوة يطلب الموقع إدخال بيانات العميل

إدخال رقم الجوال.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدخال رقم الهوية الوطنية للعميل.

إدخال كلمة المرور، وينبغي ألا تقل كلمة المرور عن ثماني خانات، كما يجب أن تحتوي على حروف وأرقام باللغة الانجليزية.

يطلب الموقع منك إقرار على صحة المعلومات والبيانات المدخلة. اضغط على موافقة على الشروط والأحكام. في الخطوة الأخيرة اضغط على أيقونة”استكمال التسجيل”.

شروط سلفة

يجب على العميل أن تتوافر لديه شروط الدعم من منصة Sulfa، حيث حددت منصة سلفة شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل الراتب، وفيما يلي نستعرض لكم هذه الشروط:

يشترط على المتقدم على السلفة أن يكون سعودي الجنسية. ينبغي على المتقدم ألا يقل راتبه الشهري عن ثلاثة ألف ريال سعودي. ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. يشترط ألا تقل فترة عمل المتقدم للسلفة عن 6 أشهر كاملة.

رابط دخول منصة سلفة Sulfa

تساعد منصة سلفة آلاف المتعثرين في الحصول على تمويل سريع من خلال الدخول على رابط موقع سلفة الإلكتروني، حيث تستهدف الحكومة السعودية من خلال هذه المنصة في تقديم يد العون للمواطن السعودي في حال تعرضه لأي ظروف طارئة تضطره إلى الاحتياج إلى المال بشكل فوري و بأسرع وقت ودون الدخول في إجراءات معقدة من خلال البنوك، حيث منحت منصة سلفة الكثير من المواطنين إلى طلب التمويل السريع من أجل مساعدتهم في سداد احتياجات الحياة الكثيرة.