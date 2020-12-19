أخر تحذيرات الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية على أن حالة الطقس الأيام القادمة، ولذلك في الفترة الحالية زادت محركات جوجل في البحث عن حالة الطقس، الأرصاد الجوية بالسعودية ، قبل الذهاب إلى العمل، وممارسة حياتهم اليومية، وهذا يعد أمر ضروري لاتخاذ الإجراءات اللازمة من تقلبات الجو في الفترة الحالية، حيث أن شهر ديسمبر 2020م في فصل الشتاء، ومن الجديد بالذكر أن شهر ديسمبر الجاري تتغير درجات الحرارة باستمرار، حيث أن يكون الجو دافئ نهاراََ، وشديد البرودة ليلاً.

بالإضافة إلى ذلك يوجد أقوال ماثورة على قصر النهار في أيام شهر ديسمبر الجاري، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة الطقس، ولذلك تم الإعلان على أن الأرصاد الجوية بالسعودية على أن الجو اليوم الموافق 19 ديسمبر الجاري 2020م في الرياض غائم جزئياََ على بعض المناطق شديدة البرودة ليلاً، حيث أن يوجد نسبة احتمال سقوط الأمطار ولكنها نسبة ضئيلة للغاية تصل إلى 10٪ حيث أن تم الإعلان على أن درجة الحرارة غداََ سوف تكون :

درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تنبؤات على أن غداََ يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري 2020م على أن الأرصاد الجوية بالرياض سوف يكون نهاراََ مشمساََ وتميل إلى الدفئ أيضاََ، حيث أن تكون غائمة في بعض المناطق بالرياض، حيث أن يكون الجو شديد البرودة ليلاً، وهناك نسبة إحتمال سقوط الأمطار بنسبة 5٪ فقط، وقد تصل درجة الحرارة إلى :

درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

ومن المنتظر أن حالة الطقس يوم الاثنين القادم الموافق 21 ديسمبر الجاري 2020م، ولذلك يتوقع أن درجة الحرارة تكون دافئة نهاراََ، وتميل إلى الغيوم على بعض المناطق، حيث أن تكون شديدة البرودة ليلاً، بالإضافة إلى ذلك أن يمكن سقوط الأمطار بنسبة ضئيلة قد تصل إلى 5٪ حيث أن درجة الحرارة هذا اليوم قد تكون :

درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى 10 درجة مئوية.

حيث أن توقعات درجة الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020م قد يكون الجو مشمس دافئ نهاراََ، مائل للبرودة ليلاً، حيث أن يتوقع سقوط الأمطار بنسبة 5٪، وبالإضافة إلى ذلك أن درجة الحرارة هذا اليوم قد تكون :

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى 10 درجة مئوية.

تم الإعلان من قبل هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، ولكن حالة الطقس تميل إلى الاستقرار على حالة واحدة، حيث أن تكون غائمة جزئيا، مشمس دافئ نهاراََ، وشديد البرودة ليلاً، ويوجد إحتمال سقوط الأمطار بنسبة ضئيلة.