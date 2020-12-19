طريقة إرسال اختبارات منصة مدرستي 1442 إلكترونياً وإرشادات الاختبار الإلكتروني للطلاب عبر madrasati

أعلنت وزارة التعليم اختبارات منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد 1442، ويجب علي كل الطلبة والطالبات التعرف علي مواعيد الاختبارات النهائية التي سيوفر بعدها نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق، ومع الأحوال الجارية فقد وفر التعليم السعودي منظومة تعليمية مميزة من أجل التعليم الإلكتروني عبر بوابة المستقبل ودمج عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية التي تعمل لصالح الطلاب، وكان أخرهم تطبيق توكلنا مدرستي تسجيل الدخول من خلاله أصبح سلس وسهل عن طريق اسم المستخدم الذي يمكنكم الحصول عليه بكل سهولة وسنعلمكم ذلك، كما سنتعرف علي مواعيد الاختبارات النهائية المعلن عنها مع شرح طريقة إرسال الاختبار باستخدام المنصة الإلكترونية madrasati.

منصة مدرستي 1442 madrasati

وجهت الوزارة السعودية للتعليم كافة الجهود باستخدام منصة مدرستي وكذلك موقع نظام نور بالهوية الوطنية 1442، وذلك في إطار العمل المشترك علي تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلبة والطالبات والحصول علي كفاءة مرتفعة بخصوص النتائج والتحصيل التعليمي بصورة كبيرة، ويمكنكم الحصول علي اسم المستخدم من خلال المنصة وفق الصورة التوضيحية القادمة.

تعرفنا بكل سهولة علي شرح مبسط للحصول علي أسم المستخدم لمن تواجهه مشاكل في ذلك عبر madrasati sa.

شرح طريقة إرسال حل الاختبار عبر مدرستى

يمكنكم استخدام الشرح التوضيحي القادم من أجل التعرف علي كيفية إرسال الاختبار والحل للإدارة المدرسية باستخدام مايكروسوفت فورمز التي يمتلك كل طالب حساب خلالها، والفيديو القادم يحتوي شرح مميز وبعده نرفق لكم رابط المنصة الإلكترونية لمدرستي.

تعرفنا علي كيفية إرسال الاختبار بكل سهولة، والآن نرفق لكم رابط المنصة من أجل تسجيل الدخول.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول

استطاعت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع نظام نور برقم الهوية، أن توفر رابط سلسل للتعامل مع الدخول إلي المنصة، وهذا الرابط يمكن استخدامه وفق الخطوات الآتية:-

الخطوة الأولي:- الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني، https://schools.madrasati.sa/.

الخطوة الثانية:- استخدام البيانات الخاصة بكم ’’اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق’’.

الخطوة الثالثة:- تطبيق الهدف المرجو الوصول إليه، تسجيل الدخول، أو أداء الاختبار .. إلخ.

الخطوة الرابعة:- يقوم المستخدم بإجراء إرسال للبيانات المرجوة عن طريق التأكد والإرسال.

كانت هذه الخطوات لتوضيح التعامل مع المنصة، والآن سنتعرف علي مواعيد الاختبارات النهائية وكيفية إرسال الحل من أجل ضمان الحصول علي نتائج الطلاب اشعار الدرجات بكل سهولة فور ظهوره.

الاختبارات النهائية من وزارة التعليم

أكدت وزارة التعليم أن الاختبار الالكتروني للطلاب سيكون عن بعد هذا العام، وسيتم الاعتماد علي إرشادات عامة قد وفرتها الوزارة ستساعد الطالب علي استخدام المنصة بكل سهلة وهذه الإرشادات يجب عليكم قراءتها جيداُ.

وفرنا إليكم معظم ما يخص منصة مدرستي 1442 الإلكترونية، وكيفية الدخول إلي madrasati.sa كما تعرفنا علي طريقة ارسال الاختبار الالكتروني للطلاب ونترقب بعدها نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور الإلكتروني.